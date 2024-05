"L’idea di prendere oltre a Taremi un altro attaccante, magari con Arnautovic e Correa ceduti (per l’argentino può aprirsi una pista anche in Turchia), è viva. Gudmundsson, sul quale il Napoli è in pressing, resta un’opzione anche se difficile da concretizzare vista la concorrenza. Per la difesa, infine, l’idea è quella di monitorare il mercato, alla ricerca di un’eventuale occasione. Nacho, svincolato dal Real Madrid, è stato proposto, mentre Hermoso, in scadenza di contratto e seguito negli ultimi mesi, potrebbe rinnovare con l’Atletico del Cholo Simeone", aggiunge Gazzetta.