Bertini: “VAR? Calcio da playstation, ora non è più sport di contatto. Ieri…”

Il pensiero dell'ex fischietto a proposito della deriva che si rischia con l'utilizzo della tecnologia nel mondo del calcio

Paolo Bertini, ex arbitro internazionale, è intervenuto al TMW News per parla del Var e del giusto utilizzo, rifacendosi all'episodio di ieri tra inter e Juventus: "Avevo già detto tempo fa che sarebbe stato un calcio da playstation e non era difficile prevederlo. Il Var è uno strumento utilissimo per evitare qualche errore macroscopico ma alla fine era logico prevedere che questo utilizzo avrebbe preso troppo la mano. Si arriva ad un calcio che non è più lo stesso di prima, il calcio è uno sport di contatto che può anche essere regolare. Ora il calcio non è più uno sport di contatto soprattutto in area di rigore. Non è scandaloso dare un rigore come quello di ieri ma un rigore del genere non è calcio. Spero mettano un freno al questo utilizzo per fare in modo che gli arbitri si prendano delle responsabilità anziché mettere molto in mano al Var".