Biasin: “Inter, tre settimane fa non vedevo niente. Sono molto sorpreso di…”

Nel corso della trasmissione Pressing, in onda su Italia 1, Fabrizio Biasin ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo della Fiorentina. "Sono molto sorpreso di vedere l'Inter giocare così adesso, perché tre settimane fa non vedevo niente".

"Quando inizi una stagione e non vedi niente, i giocatori non rispondono, l'allenatore sembra confuso, tendenzialmente le cose non le metti a posto in un attimo, invece l'Inter lo ha fatto. In classifica hai accumulato un ritardo importante, però adesso vedo una squadra che risponde ai comandi dell'allenatore e questo mi piace".