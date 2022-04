Biasin: “Inzaghi arrabbiato, si sente in discussione. A me vincere così non fa schifo”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a Pressing della gara tra Juventus e Inter, vinta dai nerazzurri

Inzaghi l'ho visto un po' arrabbiato. Si sente messo in discussione, ma con la Juve ho visto un gruppo che ha preso i tre punti. Con Brozovic l'Inter è un'altra squadra. È a tre punti dalla vetta, è andato agli ottavi dopo 10 anni e ha vinto la Supercoppa, sta facendo il suo lavoro. Ci sono state tre settimane di critiche, addirittura veniva messa in discussione la panchina, capisco che Inzaghi sia infastidito. Non ha senso parlare di alternative a Inzaghi in questo momento. A me vincere così non fa schifo, vuol dire che riesce anche a vincere in questo modo.