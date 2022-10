Inter, Zhang lancia la sfida al Milan. Nel suo discorso c’è quasi un annuncio

"A riveder le stelle è stato un felicissimo slogan della campagna abbonamenti dell’Inter del 2018. Nella vita e nel calcio, spesso, non tutto scorre, ma tutto torna. A riveder le stelle diventa così anche il sunto perfetto delle parole di Steven Zhang, anno 2022, a margine dell’assemblea dei soci tenuta ieri in un hotel del centro a Milano. Delle sue indicazioni. Dei suoi obiettivi, se non addirittura dei suoi desideri. Perché stella per l’Inter è la seconda da cucire sul petto prima dei cugini", spiega La Gazzetta dello Sport.