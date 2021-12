Brambati: “Il milanista deve essere preoccupato. Forse Pioli non è allenatore per vincere”

L'ex giocatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato della situazione del Milan e del momento di forma dell'Inter

"Non credo sia la soluzione vincente. Davanti però hai zero ora. Serve uno come Zapata, Dzeko, Osimhen. E in rosa uno così non lo hai. L'ho visto appesantito Icardi e poi non credo che la Juve abbia tutti quei soldi per il suo ingaggio. Per questo dico che hai buttato via l'occasione Dzeko. Per quanto riguarda De Ligt è un'uscita, quella di Raiola, che mette in difficoltà il ragazzo".