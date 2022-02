Brambati rivela: “La Roma ha contattato un altro tecnico per sostituire Mourinho”

La notizia data dall'operatore di mercato ed ex calciatore a proposito del possibile divorzio a sorpresa tra i giallorossi e il portoghese

José Mourinho potrebbe lasciare la Roma un po' a sorpresa in estate. E' questa l'indiscrezione che rimbalza da TMW Radio, con Massimo Brambati che ha rivelato: "Non faccio nomi ma ieri ho parlato con un allenatore che dice di essere stato contattato dalla Roma per il prossimo anno. Quindi vuol dire che Mourinho non ha tutta questo futuro. Vuol dire che la società non è contenta del tecnico. L'allenatore contattato credo abbia dato la sua disponibilità, perché c'è uno staff da preparare e non tutto è rimasto con lui. E' una bella suggestione, posso dire solo quello".