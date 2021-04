Bucciantini sicuro: “Quest’anno la differenza per l’Inter l’ha fatta…”

L'analisi del giornalista a Sky Sport: "Oggi l'Inter è stata nella trequarti del Cagliari e c'è stata bene. Ha creato tanto"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Marco Bucciantini, giornalista, ha analizzato così l'importantissima vittoria dell'Inter sul Cagliari: "Oggi l'Inter è stata nella trequarti del Cagliari e c'è stata bene. Ha creato tanto, ha segnato nel modo in cui piace a tutti gli allenatori che giocano con questo schema, esterno per esterno. Poi ha saputo soffrire, questo fa la differenza quest'anno nell'Inter: non cosa fa e chi gioca, ma come lo fa. L'intensità, la mentalità e la concentrazione che mette quando attacca e quando accetta di difendere nonostante sia prima".