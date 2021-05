Bucciantini: “Inter costruita in modo perfetto: 2 acquisti l’anno, ma titolari”

Il giornalista ha parlato a Sky Sport dello scudetto vinto dall'Inter e del lavoro di Conte

"L'Inter è stata la migliore, la più forte se comprendi anche l'allenatore. Ogni dichiarazione deve arrivare a qualcuno per fare effetto, in questo assomiglia molto a Mourinho. Conte nel primo giorno alla Juve ha dato del voi a Baggio, poi è diventato capitano di quella squadra. Ci sono due Conte: finché poteva usare una certa politica per parlare con la società e poi quando ha capito che le vicende societarie non meritavano i suoi pensieri. Davanti alla telecamera fa un po' l'attore. Prima della Cina si è passati dall'Indonesia e il rischio era di bruciare delle energie. C'è stato un giorno 1 dell'Inter con Suning e tutto è diventato più virtuoso. Costruzione societaria perfetta: due acquisti all'anno ma tutti titolari. Sono due le parole del successo di Conte: trasformare e legare. Lui trasforma i giocatori, quelle di Conte diventano squadre forti. La differenza tra vincere gli scudetti è che devi vincere le partite che giochi meno bene, ma non possono diventare il racconto della stagione.