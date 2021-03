Cagni: “L’Inter costretta a giocare così, ha dimostrato di sapere come si vince”

Il tecnico, intervenuto a Tmw Radio, ha parlato della vittoria dell'Inter sull'Atalanta di ieri sera

"E' capace di vincere, organizza tutto per raggiungere questo risultato. Ha il vantaggio di non avere le coppe, la squadra sta bene e ha dei cambi importanti. L'Atalanta nell'ultimo quarto d'ora poteva fare gol e il giudizio sarebbe cambiato. Ha avuto 2-3 occasioni andate male. L'Inter è stata costretta a giocare in un certo modo ma ha dimostrato di sapere come si vince".

"In Europa i ritmi sono più alti, me la prendo col calcio italiano. Se non cambieremo nel futuro il nostro modo di giocare, non vinceremo. Non giocano meglio di noi negli altri campionati, solo che hanno ritmi alti e non ti annoi mai".