«Sì e, siccome Rodriguez che era il capitano non è rimasto, avrà anche la fascia. Ha un contratto fino al 2028 e voglio tenerlo perché lo adoro. Me lo chiedono in tanti, in Italia e all’estero, ma niente nomi (dei club, ndr ) perché non sarebbe corretto».

«Non lo so, non l’ho messo sul mercato e dunque non ha un prezzo. È reduce da una stagione super perché, dopo che è voluto restare con noi la scorsa estate (lo voleva l’Atalanta, ndr ) era ancora più responsabilizzato. Ha disputato prestazioni strepitose e non ha lasciato spazio a nessun attaccante. Me lo godo e non è mia intenzione venderlo».