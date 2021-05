Cambiasso a ITV: “Aspettavamo da tanto tempo, una gioia essere qui con loro”

Le parole di Esteban Cambiasso raccolte dai microfoni di InterTv. L'ex centrocampista dell'Inter è arrivato in sede per celebrare lo scudetto numero 19

Intervenuto ai microfoni di InterTV l'ex centrocampista dell'Inter, Esteban Cambiasso. Queste le sue parole sulla conquista dello scudetto: "Un giorno da festeggiare che aspettavamo da tanto tempo, la possibilità di venire qui in sede per fare i complimenti a tutti. Una stagione bellissima, hanno saputo soffrire e meritano tutto. Felpa con il numero 19? Un numero speciale per me e oggi per tutti i tifosi, il festeggiamento è loro perchè hanno fatto di tutto per farci festeggiare. Senza un gruppo forte non vinci mai, siamo qui a festeggiare ora"