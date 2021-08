Camolese: “Dzeko? Giocatore per continuare a vincere subito. Non è Lukaku per…”

Intervistato da TMW Radio, Giancarlo Camolese, ex allenatore del Torino, ha commentato l'arrivo all'Inter dalla Roma di Edin Dzeko

"E' un giocatore per continuare a vincere subito, ma ha 35 anni. Dal punto di vista tecnico non è Lukaku, magari Zapata poteva essere quello più vicino. Forse pensano a Lautaro come giocatore che darà più profondità. Dzeko farà i suoi gol anche all'Inter, ma il 3-5-2 di Conte comincia ad avere caratteristiche diverse".