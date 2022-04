Cancelo via dalla Juve, Della Valle (GdS): “Allegri non stravedeva per lui, come anche…”

Joao Cancelo come Kulusevski: le valutazioni di Allegri

In questi giorni sui social si è spesso parlato di Joao Cancelo, giocatore imprescindibile per il Manchester City di Pep Guardiola. A parlarne soprattutto i tifosi bianconeri perché l'ex Inter rappresenta un grande rimpianto. Fabiana Della Valle, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha specificato sui social i motivi e le cause della sua partenza da Torino: "Non solo Allegri non stravedeva per Cancelo, ma Cancelo stesso aveva chiesto a Mendes di portarlo via dalla Juve prima dell’esonero di Allegri. La colpa non è sua ma sul giocatore aveva dato una valutazione ben precisa, così come su Kulusevski. Cancelo se ne voleva andare e la Juve aveva deciso di venderlo. Era tutto già deciso e Sarri lo sapeva già. Nessuno dice che è colpa di Allegri, pure la dirigenza aveva fatto le sue valutazioni e scelto di cederlo, ma manco si può dire che Allegri stravedesse per lui".