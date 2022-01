Carnevali: “Scamacca vale 45 milioni? Forse anche di più, non c’è una valutazione”

L'ad del Sassuolo Carnevali ha parlato ai microfoni di Sportmediaset dei gioielli neroverdi seguiti con grande interesse dall'Inter

"Su questi ragazzi abbiamo avuto già richieste quest'estate, ma soprattutto in questo mercato. Abbiamo venduto Boga e sistemato l'aspetto economico. Vogliamo tenerceli questi ragazzi, stanno facendo bene sono promettenti e sarà difficile trattenerli. Ben vengano questi problemi. Valutazione di Scamacca? Non ne abbiamo mai fatta una. 45 milioni? Può essere, dipende molto dalla società, magari vale anche di più. Non abbiamo fretta, è un ragazzo straordinario come Frattesi, Berardi, Raspadori. Per Frattesi abbiamo avuto un'offerta da una squadra inglese pochi giorni fa".