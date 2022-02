Cassano: “La peggior partita dell’Inter. Lautaro campione, serve chi lo mandi in porta”

L'ex attaccante, durante la Bobo Tv, ha parlato della brutta prestazione dell'Inter a San Siro contro il Sassuolo

"Grande problema a livello fisico, ma soprattutto mentale. Dopo una partita di cartello con Liverpool a livello fisiologico ne risenti. Il Sassuolo arrivava 10 ore prima dell'Inter. Poi nel secondo tempo l'Inter si è buttata avanti, ma il Sassuolo ha vinto meritatamente. La partita più brutta, insieme a quella con la Juve, fatta quest'anno dall'Inter. La peggior partita, non me lo aspettavo dopo il risultato del Milan. Aveva una grande chance per allungare, non mi è piaciuta la partita. Io non vivevo per il gol, non me ne fregava nulla. Lautaro secondo me è un campione, può giocare ovunque. Secondo me Lautaro può arrivare a fare 35 gol a stagione. È talmente tanto generoso che sarebbe il miglior compagno per qualsiasi attaccante. Dzeko fortissimo, ma se gli metto dietro uno che gioca per lui li fa 35 gol. Devi trovare una seconda punta che ti imbuca al primo movimento o un centrocampista come Pirlo, Seedorf, Xavi che ti manda in porta. E l'Inter non ha né uno né l'altro. Sanchez sarebbe perfetto, ma per come la vede Inzaghi o gioca uno o l'altro. Sulla carta l'Inter può essere prima, sta facendo quello che doveva fare".