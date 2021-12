Ceferin: “Fine della Superlega la più grande vittoria del 2021. Ha minacciato…”

Alcune dichiarazioni del presidente dell'Uefa in un lungo messaggio apparso sul sito ufficiale dell'organismo calcistico

"Ripensando a un anno indimenticabile, per l'Uefa e per il calcio europeo - ha aggiunto - è difficile individuare il nostro più grande traguardo. La lista dei 'vincitori' è lunga. I capitani di club e Nazionali hanno alzato trofei Uefa in non meno di sette competizioni: Euro 2020, Nations League, Champions maschile e femminile, Europa League, Europeo Under 21 e Futsal Champions League. I nuovi cicli delle competizioni per club hanno creato una situazione vantaggiosa per il calcio femminile e per quello maschile. Anche il calcio stesso si è preso delle vittorie durante la pandemia. Grazie all'organizzazione di tantissime partite per tutto l'anno, malgrado le regole sanitarie cambiassero di continuo, ma anche dimostrando che i tifosi potevano tornare negli stadi".