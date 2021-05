Cittadella, Baldini: “Tripletta al Monza? Ancora non mi sono reso conto. All’Inter…”

Le parole del giovane cresciuto nel settore giovanile nerazzurro prima di diverse esperienze tra Serie B e C

Anche perché, come sottolinea lui stesso ai microfoni della Gazzetta dello Sport, far gol non è proprio il suo compito principale: «Prima della partita, Venturato mi ha detto che era un momento delicato e mi ha chiesto se me la sentivo di giocare più avanti. Era la prima volta in questo campionato, ma a Fano l’avevo già fatto, quindi non era una novità assoluta. Mi piace avere libertà di movimento, anche fare la mezzala oltre che il trequartista. Contro il Monza dovevo girare attorno a Tsadjout e anche attaccare la profondità. Sono contento, perché i primi due gol sono arrivati proprio così. Venturato vuole che si attacchi in 4-5 e quindi non c’è molta distinzione tra i ruoli. Possiamo attaccare in modi diversi».