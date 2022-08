Lazio-Inter, l’analisi quote di OddsChecker: ospiti favoriti e gara da Over

Dopo i primi 180 minuti di Serie A, sono tre le squadre a guardare tutte le altre dall’alto in basso: Napoli, Roma e Inter

GLI ULTIMI RISULTATI – Come anticipato, dopo aver raggiunto entrambe il successo alla prima giornata della nuova Serie A, Lazio e Inter si sono rese protagoniste di diversi risultati nell’ultimo turno. La squadra di Sarri, impegnata all’Olimpico contro il Torino, non è riuscita ad andare in gol. La difesa, tuttavia, ha collezionato il primo clean sheat del campionato. Sarri ha ora intenzione di confermare ciò che di buono si è visto in quest’inizio di campionato e, nello stesso momento, provare a lavorare su quello che c’è da migliorare. Impresa ardua per l’allenatore biancoceleste che, davanti a sé, troverà un Inter che, dopo aver perso lo scudetto nel finale dell’ultimo campionato in favore dei rivali del Milan, ha fame di vittorie. Soprattutto negli scontri diretti, gare in cui, nella passata stagione, non ha sempre brillato. Meno di una settimana fa è giunto il tris contro lo Spezia davanti ai propri tifosi che hanno riempito San Siro per l’occasione. I goal sono arrivati da Lautaro, Calhanoglu e Correa.

I PRECEDENTI – Lazio e Inter si sfideranno venerdì sera per la 159esima volta in Serie A (l’ottantesima se si considerano solamente le gare giocate all’Olimpico). Il bilancio generale pende dalla parte degli ospiti, usciti vittoriosi da 66 incontri contro i 38 dei padroni di casa, 54 i pareggi. I numeri si ribaltano se si parla, invece, delle sfide giocate a Roma (28 i successi della Lazio, 22 quelli dell’Inter, 29 i pareggi). I biancocelesti sono imbattuti da 3 gare in casa contro i nerazzurri dopo che avevano perso le tre precedenti. L’ultima sfida che ha avuto l’Olimpico come teatro è terminata 3-1 in favore della Lazio: era il 16 ottobre del 2021 e, dopo il goal in apertura di Perisic, arrivarono le reti di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic. A proposito, riporta OddsChecker, l’Inter è la vittima preferita del centrocampista serbo: cinque reti siglate nelle ultime sette sfide dopo che nelle precedenti era rimasto a secco. In questo senso, la quota che lo considera primo marcatore è comunque alta: 12.50 optando per LeoVegas. Tornando ai precedenti, e andando ancor più indietro nel tempo, si analizza l’1-1 e il 2-1 in favore dei padroni di casa del febbraio 2020. Per parlare dell’ultima vittoria esterna dell’Inter sul campo della Lazio bisogna arrivare fino al 2018: era il 29 ottobre e i nerazzurri s’imponevano sugli avversari grazie alla doppietta di Icardi e al goal di Brozovic.

LE QUOTE – Secondo le rilevazioni di , Lazio - Inter sarà comunque gara equilibrata, come accade di consueto con i big match. Gli ospiti sono favoriti: il loro successo è quotato a 1.91 su Betfair, 1.93 su Planetwin. La forbice tra il segno 1 e il 2, però, non è particolarmente ampia. La vittoria della squadra di casa è in grado di pagare fino a 4 volte la posta su Betfair (3.85 su Snai e Better). Il pareggio, arrivano in 9 delle precedenti 13 occasioni in cui Lazio e Inter si sono affrontate in A nelle prime tre giornate, raggiunge una quota massima di 3.80 su Betfair, Better e Novibet. All’Olimpico si sfideranno la prima e la seconda squadra nella classifica che considera la precisione di tiro nelle prime due di campionato: il 67% delle conclusioni dei biancocelesti hanno centrato lo specchio (l’inter è seconda a 57%). Anche in virtù di questo, ci aspettiamo all’Olimpico una sfida da Over 2.5, quotato 1.62 su LeoVegas, 1.55 su Betfair, 1.60 su Goldbet e Pokerstars. Il segno opposto, e dunque l’Under 2.5, vale 2.30 su LeoVegas e Betfair. Infine, i bookie si attendono che entrambe le squadre vadano a segno. Il Gol raggiunge un massimo di 1.47 su Better (il No Gol sta a 2.40 su Goldbet, LeoVegas e Better). A proposito di risultati esatti, quello più probabile è l’1-1, 7.50 su Snai e Novibet.