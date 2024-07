Dalle colonne de La Repubblica, Paolo Condò analizza il disastroso Europeo dell'Italia. Il giornalista sottolinea gli errori commessi in questi anni da Gravina e manda un messaggio a Spalletti. "Ascoltando ieri Gabriele Gravina la sensazione da giorno della marmotta è stata potente: il calcio italiano rivive da tempo in loop gli stessi disastri e il presidente federale li affronta senza nemmeno lasciar balenare un gesto forte, col distacco di chi sa di non avere un’alternativa. Gravina è stato bravo a reggere il timone nella tempesta del Covid, dove ebbe a che fare con un ministro (Spadafora) per cui il calcio era fumo negli occhi. Ma si sarebbe dovuto giocare quel credito riformando la governance in armonia con i club, nella cui assemblea i grandi avrebbero dovuto risolvere preliminarmente la questione delle 18 squadre non per arrogante diktat, ma aprendo a qualche forma di compensazione per chi vedrebbe accentuata l’altalena tra A e B".