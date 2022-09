Cremonese, Alvini: “Radu un grande. L’anno scorso è stato dipinto male”

Massimiliano Alvini , allenatore della Cremonese, dopo il pareggio contro il Sassuolo è intervenuto al microfono di Dazn. Il tecnico ha parlato anche dell'ex Inter Ionut Radu, arrivato in grigiorosso questa estate dopo le critiche ricevute in nerazzurro: "Radu è un grande, secondo me è stato dipinto male per un errore dell'anno scorso. A volte è un po' nel suo mondo, ma è simpaticissimo e noi lo stiamo crescendo. Ha numeri e qualità, poi è piacevole parlarci e questo è un punto a suo favore".

"Questa è la crescita che la squadra deve fare in questo momento. Creiamo diverse situazioni, ma stiamo regalando qualcosa in queste situazioni, potremmo essere più cinici e concretizzare qualcosa in più. Ma questo è un punto significativo, per tutti noi e per Cremona. E' un segno di partenza. Lo accogliamo con la consapevolezza che ci siamo anche noi e diremo la nostra".