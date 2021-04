Danovaro: “Inter sarà sempre una squadra di calcio, ma il sogno è che tra 10 anni…”

Allargare gli orizzonti, parlare ad un pubblico più ampio. L'Inter è un brand con un enorme potenziale. Lo ha spiegato Luca Danovaro a Rivista Undici, con una visione a più ampio raggio.

Luca Danovaro , Chief Marketing Officer Inter, è tornato ad illustrare la visione che si nasconde dietro al cambio di logo dell'Inter. Una proiezione a più ampio raggio, verso orizzonti che possono anche esulare dal calcio. Senza mai dimenticarlo. «Nel 2021 lo sappiamo bene tutti che il Football Club è una squadra di calcio, non abbiamo più bisogno di raccontarlo, è talmente intrinseco e radicato nel nostro Dna che non abbiamo la necessità di rappresentarlo. Il sogno è che fra dieci anni ci sia una collezione di prodotti con il nostro brand e che le persone li comprino perché si tratta di un marchio che trasmette determinati valori di inclusione, di stile milanese ben riconoscibili, e non solo perché è il marchio di una squadra di calcio».

«Noi siamo e saremo sempre», conclude Danovaro, «una squadra di calcio, il nostro focus è questo, però oggi ci apriamo a mondi più digitali, dell'intrattenimento e del lifestyle. Abbiamo la consapevolezza che l'Inter sia un'icona del calcio in questo momento, ma ha un grossissimo potenziale per diventare anche un'icona culturale in giro per il mondo. Il nostro obiettivo è dare al brand Inter una veste più contemporanea e più aperta al mondo, per adattarci alle abitudini e ai cambiamenti delle nuove generazioni».