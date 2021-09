D’Aversa: “Soddisfatti, meritavamo qualcosa in più. Non facile rimontare l’Inter”

Il tecnico della Sampdoria ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio ottenuto al Marassi contro l'Inter di Inzaghi

"Credo che sotto l'aspetto della prestazione c'è soddisfazione. Bravo Dimarco, siamo andati sotto due volte e recuperare con l'Inter non è facile. Pareggio risultato giusto, anzi forse meritavamo anche qualcosa in più. Caputo e Quagliarella sono due giocatori forti, completi. Nel complesso tutta la squadra si è ben comportata, importante fare queste prestazioni. Dobbiamo continuare a lavorare. Il baricentro della squadra lo determinano i giocatori. Cerchiamo di interpretare le partite in attacco. Damsgaard oggi ha giocato più interno, non ha grande brillantezza avendo giocato in Nazionale. Deve migliorare sotto certi aspetti, non deve perdere palla a centrocampo. È molto forte, questa brillantezza la recupererà col passare del tempo. Gli attaccanti hanno tirato meno in porta, ma andavano sui terzi dell'Inter. Dobbiamo servirli di più".