De Canio: “Conte? All’Inter poteva continuare a far bene. Il livello della squadra…”

Il noto allenatore ha toccato vari temi nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di TMW

"Io sono entusiasta di questa Nazionale in realtà, per come è stata concepita e portata avanti, per la qualità di gioco. Questa è la più bella sotto il profilo tecnico, per la qualità del gioco espresso. Certo, non con grandissimi avversari, ma anche in un momento storico difficile del calcio italiano".