De Paola: “Juventus, Allegri si deve aggiornare. De Ligt? Non può lamentarsi”

Le considerazioni del giornalista a proposito di alcuni temi di casa bianconera come l'allenatore e non solo

Nel corso dell'intervista concessa a TMW, Paolo De Paola ha parlato anche della Juventus e in particolare del lavoro di Allegri: “Si deve aggiornare, lo dico con stima e affetto. La mentalità senatoriale bisogna toglierla sia dalla Juventus che dalla Nazionale. De Ligt alza la testa con il suo procuratore, sbagliando, ma perché è stato snaturato da un calcio diverso da quello olandese. Basta essere conservativi, bisogna andare in avanti e affrontare l’avversario in faccia. Per il resto De Ligt non può lamentarsi, non ha ancora preso per mano la Juventus e spesso è stato decisivo in negativo sui risultati. In area causa più danni che cose positive: deve fare un altro tipo di gioco”.