Coronavirus, De Rossi dimesso dallo Spallanzani. Proseguirà le cure a casa

L'ex centrocampista della Roma e collaboratore tecnico della Nazionale di Mancini ha lasciato l'Ospedale dopo il ricovero per Covid

De Rossi, oggi collaboratore del c.t. Mancini in Nazionale, da giovedì è stato tenuto sotto controllo nel reparto dell'ospedale per malattie infettive per una polmonite interstiziale bilaterale. Ha lasciato l'ospedale con il sorriso, dopo aver ringraziato medici e infermieri per fare ritorno a casa dove proseguirà terapie e degenza in attesa di risultare negativo al tampone Covid.