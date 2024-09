Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’Inter è di una spanna superiore rispetto alle altre anche per l’inserimento di giocatori importanti. Non ha avuto la difficoltà che hanno avuto Napoli, Juventus, Milan e Roma che hanno cambiato la guida tecnica. Sarà un campionato aperto, l’unica cosa che non mi piace è il mercato aperto a stagione iniziata.