Romano: “Dybala-Inter, accordo solo sulla durata. Skriniar-Psg a rilento. Bremer e Milenkovic…”

Fabrizio Romano dice tutto sul mercato dell’Inter. Dalla cessione illustre di Milan Skriniar al nome in entrata di Paulo Dybala, ma non solo. Ecco le dichiarazioni dell’esperto di calciomercato internazionale a The Here We Go Podcast (ITA): “Per Lukaku è tutto fatto, per il ritorno all’Inter. Si stanno sistemando i contratti, saranno all’incirca 8 milioni più bonus legati allo scudetto. Settimana prossima tornerà a Milano per svolgere le visite mediche. Possiamo a tutti gli effetti considerarlo un giocatore dell’Inter.