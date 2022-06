Sky – Inter, non basta l’addio di Sanchez per far spazio a Dybala: ecco lo scenario

Lo scenario per vedere Paulo Dybala all’Inter nella prossima stagione. Lo svela Luca Marchetti in diretta a Sky Sport, dopo la definizione della trattativa con il Chelsea per il ritorno di Romelu Lukaku dal Chelsea. Prima le parole sulla difesa però e in particolare sul sacrificio illustre da fare: “ Skriniar ha avuto l’offerta più importante dal PSG, l’Inter sa che sarà un difensore a essere ceduto e si sta preparando a un rimpiazzo, con i nomi caldi di Bremer e Milenkovic. Un’uscita eccellente dietro dovrà farla il club. L’Inter deve fare un +60 a fine mercato di saldo, con contrazione del monte ingaggi”.

Poi, Marchetti ha parlato dello scenario per vedere Dybala con la maglia nerazzurra: “Oggi l’Inter per accogliere Dybala deve fare spazio tecnico ed economico, non basta l’uscita di Sanchez, deve partire anche uno tra Dzeko e Correa. In questo lasso di tempo non è detto che Dybala non trovi un’altra soluzione ecco”, le sue parole sulla Joya. Sempre per Sky, però, nelle intenzioni dell’Inter non c’è la volontà di cedere Dzeko se non di fronte a un’offerta irrinunciabile.