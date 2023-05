Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina: le novità di Spalletti

Prima uscita da campione d'Italia in pectore per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, grazie al pareggio contro l'Udinese, hanno matematicamente conquistato il titolo che diventerà ufficiale all'ultima giornata di campionato. Ma la festa, ovviamente, è già partita e non solo in città. C'è grande gioia per gli azzurri, chiamati ad onorare al meglio il finale di stagione.