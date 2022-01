Farris: “Ne parlavamo nello spogliatoio, è un grande gruppo. E’ da inizio stagione che…”

Le parole del vice di Simone Inzaghi a Inter TV

Massimiliano Farris ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria della Supercoppa al posto di un Simone Inzaghi ormai senza voce: "Un'esplosione di gioia che ci ha travolto tutti. Un epilogo così si sogna, si immagina, vincere all'ultimo soffio con un bellissimo gol con la squadra in pressione in area al 120 minuto. L'abbiamo voluto. Siamo orgogliosi, siamo felici. Ne stavamo parlando nello spogliatoio: è un grande gruppo, formato da grandissimi giocatori. E' il momento di spendere parole per i D'Ambrosio e i Ranocchia che spingono la squadra tutta la settimana. E' un bellissimo, gruppo e questa è una vittoria di squadra. Abbiamo fatto qualche accorgimento. Ci siamo conosciuti, abbiamo portato qualche modifica non come modulo ma come movimenti. Stasera abbiamo incontrato una buonissima Juve. Battere questa Juve ci deve far capire bene il potenziale nostro per continuare a correre per lo scudetto. I cambi hanno portato quella freschezza e quella voglia. E' entrato benissimo Arturo Vidal, Sanchez, Darmian, tutti. E' una cosa che sta funzionando dall'inizio della stagione. Questa vittoria ci deve dare ulteriore consapevolezza".