Ferri: “Inter ha sofferto, ma era importante vincere. Skriniar il migliore in assoluto”

L'ex difensore dell'Inter, durante la trasmissione Pressing, ha commentato la vittoria per 1-0 dei nerazzurri in casa della Juve

"Non una bella partita, l'arbitro è stato protagonista. L'Inter ha subito molto il gioco e la pressione della Juve. Cuadrado Dybala e Morata hanno fatto un lavoro straordinario. L'Inter ha la soddisfazione di aver portato a casa un risultato importantissimo. Ha dato espressione di carattere, di squadra ritrovata, si è difesa bene. Skriniar migliore in campo in assoluto. Inter veniva da periodo in cui era sgonfia, credo che Inzaghi abbia lavorato per recuperare quelli più scarichi. È stata una partita decisiva, era un crocevia importante. Non è contento della prestazione. Era importante vincere".