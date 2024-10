FIFA, finestra extra di mercato per il Mondiale per Club: date e come funziona

Partendo dal fatto che le date di mercato tra diverse confederazioni (basti pensare a Europa e Sudamerica) non coincidono, la Fifa intende ridurre il più possibile le differenti condizioni di partenza tra i club. Dunque le singole federazioni potranno aprire eccezionalmente una finestra extra di 10 giorni. Inter e Juve potrebbero così anticipare un acquisto estivo e portare nuovi giocatori negli Usa. Ne usufruirebbero in linea teorica anche gli altri club di A ma per loro non ci sarebbe tuttavia nessun vantaggio pratico: bastano i classici preaccordi di giugno.