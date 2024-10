Fabio Caressa , a After Party - the Best of Europe, programma di Skysport che sintetizza quando accaduto nei giorni delle gare delle Coppe Europee, condotto da Federica Masolin, ha fatto una sua analisi a partire da un'immagine in particolare.

Scelgo il momento in cui Lautaro Martinez dà il pallone a Taremi per battere il rigore. A me è sempre piaciuto l'argentino ma questa immagine fa capire l'importanza non solo di un giocatore che entra e fa gol, dopo aver segnato in campionato, ma fa capire la capacità anche leader nelle piccole cose. Era una specie di benvenuto all'iraniano che ci segnava a segnare perché aveva rubato i palloni che aveva servito ai compagni per fare gol. Sia lui che Arnautovic, fischiato in maniera non giusta, hanno dato tanto come impegno. E considerate le tante partite è bello sapere che ci sono giocatori così reattivi e un gruppo ancora così unito dopo la vittoria dello scudetto nella scorsa stagione. Arnautovic ha dato anima ad un certo punto. L'Inter a inizio secondo tempo è andata per qualche minuto sotto ritmo e in difficoltà e l'austriaco ha dato una mano. Tre gol nelle ultime Champions giocate, poco non fa.