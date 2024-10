Nel corso del nuovo programma di Sky Sport, After Party - Best Of Europe, Beppe Bergomi è tornato sulla vittoria dell'Inter contro la Stella Rossa a partire dalla prestazione di Marko Arnautovic. "So l'importanza di questo ragazzo nello spogliatoio, tutti gli vogliono bene. I fischi sono ingenerosi perché dei quattro giocatori davanti è quello che ha più fantasia, quello che rischia più la giocata, quello che vuole mandarti in porta, ogni tanto sbaglia, però è un generoso".