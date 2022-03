Giaccherini: “Scudetto? Inter favorita se batte la Juve. Su Dybala…”

Le parole dell'ex calciatore: "Scudetto? Dipenderà tanto proprio dal derby d'Italia: l'Inter sarebbe fuori dai giochi se dovesse perdere"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Emanuele Giaccherini , ex calciatore, ha parlato così della scelta dei bianconeri di non rinnovare Paulo Dybala : "La scelta della Juventus, così come le parole di Arrivabene, è stata molto chiara. Penso che il mancato rinnovo sia dovuto al nuovo progetto in mente, perché Vlahovic - che è uno dei migliori cinque attaccanti al mondo - fa reparto da solo. La sensazione è che il club voglia costruire una rosa giovane, di grande esperienza e con giocatori in grado di rispecchiare l'idea di gioco. Salah, ad esempio, mi sembra un po' irraggiungibile per via dei costi, al contrario di Zaniolo che è più accessibile".

"La Juventus, in questo momento, è la squadra più in forma del gruppo di testa ed è quella più cattiva per raggiungere l'obiettivo. L'Inter è in flessione, in difficoltà, ma parliamo sempre dei campioni d'Italia. I nerazzurri visti negli ultimi due mesi non sono quelli spumeggianti e spettacolari di inizio stagione, per questo credo che la partita con i bianconeri possa rappresentare un forte rilancio. Scudetto? Dipenderà tanto proprio dal derby d'Italia: l'Inter sarebbe fuori dai giochi se dovesse perdere o pareggiare, in caso di vittoria sarebbe invece la favorita per il titolo".