Gosens sulla serie A: “Tre squadre in CL, segnale importante. Sì al catenaccio perché…”

Il campionato di serie A è ben rappresentato nei quarti di finale di Champions League: sono tre le squadre presenti. Su questo tema si è espresso Robin Gosens ai microfoni di SZ: "Che cosa significa questo dato per la serie A? Siamo sulla strada per tornare ad essere nuovamente competitivi nel confronto internazionale, dopo che la serie A ha attraversato un brutto momento. Tre squadre sono ancora in Champions League, due in Europa League: è un segnale importante".