Sassuolo-Atalanta, la grande attesa: ecco come Padelli si è preparato alla festa

Daniele Padelli, come Ivan Perisic, non si è perso il match tra Sassuolo e Atalanta. Pronto ad esultare per lo scudetto dell’Inter, che ieri ha battuto il Crotone. E l’Inter è Campione d’Italia!

Redazione1908

