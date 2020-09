Inter, parte l’avventura di Hakimi: tamponi e da domani allenamento. Con lui altri tre di rientro

Tra i primi ad arrivare ad Appiano Gentile sarà il nuovo acquisto Hakimi. L’ex Real Madrid ha postato ieri sui social il suo viaggio verso Milano, destinazione Inter.

“Oggi primo contatto ufficiale per Achraf Hakimi col mondo nerazzurro: il marocchino sarà ad Appiano Gentile per effettuare il tampone e poi da domani comincerà ad allenarsi nel centro sportivo interista insieme ad altri compagni, ovviamente con sedute solitarie e personalizzate nel rispetto delle norme di sicurezza. Oltre ad Hakimi, infatti, anche Radja Nainggolan – nonostante la trattativa per il ritorno a Cagliari sia entrata nel vivo – oggi sarà alla Pinetina. Il belga aveva già cominciato ad allenarsi con Di Francesco ma domenica ha salutato il Cagliari come previsto dal contratto di prestito e da oggi è nuovamente un giocatore dell’Inter. Per quanto non si sa, ma fino a cambio di programma, da domani si allenerà ad Appiano con Hakimi, il portiere Radu (di rientro dal prestito al Genoa prima e Parma poi) e Dalbert, altro giocatore in attesa novità sul futuro”, si legge su La Gazzetta dello Sport.