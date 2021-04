Superlega, Hodgson: “Ho apprezzato lo sforzo dei tifosi. Rischiava di lacerare…”

L'allenatore del Crystal Palace era contrario alla Superlega: "Sono solo felice che i tifosi abbiano giocato un ruolo così importante"

L'ambizioso progetto della Superlega è naufragato nel giro di poche ore. In particolare quando i sei club della Premier hanno deciso di lasciare il progetto. Roy Hodgson è uno dei tanti che fanno parte del mondo del calcio che erano contrari alla creazione della Superlega. "È parte integrante del nostro tessuto e quel tessuto rischiava di essere lacerato dalla proposta di iniziare con la Super League che avrebbe escluso tanti altri club, non solo in Inghilterra ma in tutta Europa. Sono solo felice che i tifosi abbiano giocato un ruolo così importante nel realizzare tutto questo".