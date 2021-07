Højbjerg: “Eriksen ci manca molto, giochiamo per lui. C’è una sedia vuota…”

"Manca dentro e fuori dal campo", afferma Pierre-Emile Højbjerg

Una delle sedie nella sala da pranzo della nazionale di calcio al Marienlyst Strandhotel di Elsinore è vuota da quasi tre settimane. Quella è la sedia che Christian Eriksen ha usato per pranzare insieme ai suoi compagni in nazionale. Quel posto vuoto aiuta a ricordare ai giocatori della nazionale che giocano anche per Christian Eriksen come afferma Pierre-Emile Højbjerg . "Ci manca molto al campo. Io e alcuni altri eravamo seduti al tavolo con lui e il suo posto è ancora lì".

"Ci manca ogni giorno, ma per fortuna è ancora con noi. Abbiamo anche detto che giochiamo per lui e deve anche continuare a sapere quanto significhi per noi. È davvero un peccato che non sia con noi, è una grossa perdita. Ha le qualità per poter cambiare una partita attraverso un calcio piazzato, un passaggio o un tiro da lontano. Ci manca. È uno dei leader e uno dei giocatori che molti ammirano".