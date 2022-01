Pedullà: “Scamacca-Frattesi, l’Inter vuole chiudere: incontri già nei prossimi giorni”

L'esperto di mercato ha parlato del mercato dell'Inter anche in prospettiva futura con la trattativa con il Sassuolo

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato su Gazzetta.it del mercato dell'Inter anche in prospettiva futura con la trattativa con il Sassuolo:

L’Inter ha festeggiato l’arrivo di Gosens, ha allungato le rotazioni in attacco con Caicedo e ha preso da tempo il numero di targa di Frattesi e Scamacca, la chiara intenzione di chiudere per l’estate. Vedrete, ci saranno incontri già nei prossimi giorni, al massimo nelle prossime settimane, per evitare di arrivare a tarda primavera