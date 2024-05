Inter, Bucciantini vota l’insostituibile: “Ha cambiato l’anima della squadra”

Negli studi di Sky Calcio Club ci si è interrogati sul vero insostituibile di ciascuna big del nostro campionato. A proposito dell'Inter, Marco Bucciantini, ospite fisso della trasmissione, non ha avuto alcuna esitazione: "Dico Barella. Credo che lui abbia cambiato l'anima della squadra negli ultimi anni". Prima, però, di chiosare: "Marotta non è in lista?", sottolineando l'importanza dell'amministratore delegato nerazzurro nel progetto del club.