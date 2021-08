TS – Inter, da Calhanoglu e Dzeko schiaffi a Milan e Lukaku. Inzaghi vuole…

Il focus del quotidiano torinese sui due acquisti di casa nerazzurra che hanno brillato ieri contro il Genoa

Anche TuttoSport questa mattina si è soffermato sulle note più liete dell'Inter vista contro il Genoa. Questo il focus sui nuovi arrivati in evidenza: "Se Calhanoglu ha rifilato il primo schiaffo al Milan, Dzeko non è stato da meno, rifilandone uno, a sua volta, a Lukaku. Suo il gol che ha chiuso il match, dopo aver colpito una traversa e aver trovato due volte Sirigu a negarli la rete. Non potrebbe esserci nulla di peggio che avviare fin d’ora il paragone con il belga che ha voluto scappare dall’Inter al pari di Antonio Conte e di Hakimi. Di certo, però, si può cominciare con il dire che fin da subito è apparso congeniale al modulo scelto da Simone Inzaghi: che non lo vuole sempre nel vivo del gioco, ma capace piuttosto di liberare spazio e di fare da sponda".