Inter, primo colloquio Inzaghi-Gosens. In settimana nuovi esami per Correa

Il tecnico dell'Inter ha ripreso ad allenare la squadra dopo il Covid e ha avuto modo di incontrare i nuovi acquisti

Come riporta Gazzetta.it "Il tecnico nerazzurro ha trovato ad Appiano i due nuovi rinforzi consegnatigli dalla dirigenza, Felipe Caicedo e Robin Gosens, con cui ha avuto un breve colloquio prima di iniziare a lavorare sul campo. Mentre la squadra ha sudato curando particolarmente la parte atletica, l’ex atalantino ha svolto le previste sedute di fisioterapia in compagnia dell’altro infortunato, Joaquin Correa. Il recupero dell’argentino procede come da programma, ma prima di fissare una data di rientro sarà necessario attendere i prossimi esami strumentali (con ogni probabilità in programma questa settimana)".