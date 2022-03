CdS – Inter, ad Appiano colpiti da Gosens: “Fin dal primo giorno…”

E' vicina la forma migliore per l'esterno tedesco che intanto è già a disposizione di Simone Inzaghi

Robin Gosens è tornato stabilmente a disposizione di Simone Inzaghi. L'esterno nerazzurro prosegue il suo percorso verso la condizione fisica migliore, ma ha già iniziato a mostrare parte del suo repertorio. Il Corriere dello Sport sottolinea un aspetto legato alle sue prime settimane ad Appiano Gentile: "Dopo il lungo stop ancora non ha i 90’ nelle gambe. Non è lontano, però, il momento in cui ritroverà la piena efficienza. Ne sono certi innanzitutto alla Pinetina, visto che sin dal primo giorno di lavoro, il tecnico piacentino e il suo staff hanno avuto moto di conoscere un professionista straordinario, che, per accelerare i tempi di recupero, ha trascorso giornate intere nel centro sportivo interista. E allora chissà che questo impegno non trovi subito una ricompensa domani sera ad Anfield".