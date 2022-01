CM – Mercato Inter, doppio addio per arrivare a Frattesi: lo scenario

Ecco la strategia della dirigenza interista: con queste due partenze può arrivare il gioiello del Sassuolo

Due partenze per il colpo Davide Frattesi. La dirigenza dell'Inter è al lavoro per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi tra gennaio e giugno. Il gioiello del Sassuolo piace molto all'allenatore e alla società, è considerato il profilo ideale per la mediana. E può arrivare così, svela Calciomercato.com: "L'Inter lavora anche al mercato di giugno, e nell'ultimo periodo si è portata in pole per Davide Frattesi del Sassuolo. Per fare spazio al classe '99, in uscita dai nerazzurri ci sono Matias Vecino e Stefano Sensi", si legge.