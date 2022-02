Inter, derby d’Italia con la Juve sul mercato: è sfida per un classe 2000

È Inter-Juventus sul mercato per un talento emergente. Le due società sono pronte a sfidarsi in estate, l’obiettivo comune è un classe 2000

È Inter-Juventus sul mercato per un talento emergente della Serie A. Le due società sono pronte a sfidarsi in estate, l’obiettivo comune è Andrea Cambiaso, esterno classe 2000 in scadenza col Genoa al 30 giugno 2023. A un anno dunque dal termine del contratto, Inter e Juve proveranno a convincere il club e il giocatore a giugno. Con un occhio di riguardo anche all’Atalanta, interessata a Cambiaso dopo l’addio di Gosens.