Inter, la risposta al grande interrogativo. Inzaghi ora ha un’arma ulteriore

Inzaghi torna a Milano con il petto gonfio d'orgoglio. La sua squadra ha saputo soffrire con intelligenza e attaccare con cinismo, in maniera perfettamente coerente con la missione che aveva in testa. Nonostante le insidie che non sono mancate, compresi i forfait a gara in corso di De Vrij e Dumfries. Sommer nei momenti di maggiore difficoltà ha stretto nei propri guantoni l'ambizione, trasferendo sicurezza a tutti i compagni. La risposta colpo su colpo ai campioni d'Italia ha aggiunto le ali dell'entusiasmo al charter che ha riportato i nerazzurri alla base. Dovrà ora essere bravo Inzaghi a sfruttarle con la giusta parsimonia.