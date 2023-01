Inter, Marco Barzaghi spiega: “Ecco perché Skriniar non ha parlato dopo la Supercoppa”

Marco Barzaghi, in un video su YouTube, ha spiegato il motivo per cui Milan Skriniar non ha parlato dopo la partita

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi , giornalista Mediaset, ha svelato il motivo per cui Milan Skriniar , centrale dell'Inter, non ha parlato ai microfoni della stampa prima e dopo la Supercoppa vinta contro il Milan.

"In occasione della Supercoppa Skriniar è stato protetto: non è stato fatto parlare sia prima che dopo la partita per evitare domande scomode sul contratto ed evitare che potesse in qualche modo, non dico rovinare la festa, però quasi. Anche se le parole di Marotta da tempo sono cambiate, non si parla più di ottimismo".